جامعة العريش تستقبل طلابها في بداية العام الجامعي الجديد

نظمت جامعة العريش مراسم استقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتي بدأت بمراسم تحية العلم، وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والسيد أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة حرصت علي تنظيم أجواء إحتفالية لإستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى لخلق جو من السعادة والبهجة، موضحًا أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى، والتأكيد على توفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

بالإضافة إلي توفير بيئة أكاديمية علي أعلي مستويات من الجودة، بهدف تخريج جيلًا مبدعًا بعقول واعية ومستنيرة قادرة علي حمل لواء التنمية والنهضة لوطننا الغالي مصر، وذلك في ظل ماتبذله الدولة المصرية من جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها.



ووجه رئيس الجامعة خلال مشاركته بمراسم تحية العلم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا جميع الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، وأشاد رئيس الجامعة خلال مشاركته بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.



وقال رئيس الجامعة أتقدم بأصدق الدعوات إلى أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، متمنيًا لهم عامًا مثمرًا وموفقًا مليئًا بالجد والنشاط، تتحقق فيه الآمال والطموحات.