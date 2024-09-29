القس أندريه زكى يُرسم قسا جديدا بالإنجيلية فى شبرا

ترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، الجمعة الماضية، حفل رسامة وتنصيب الأخ المصرح بطرس فوزى بطرس، قسّاً مساعداً بالكنيسة الإنجيلية فى منطقة شبرا.

شارك فى اللقاء كل من الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس نبيل صهيون، رئيس مجمع القاهرة، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوى والكرازى، والقس محسن نعيم، راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، بالإضافة إلى الدكتور القس صموئيل رزفى، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية. كما حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، كما حضر فعاليات البرنامج الاحتفالى القس سامح لطفى، رئيس لجنة العمل الرعوى بمجمع القاهرة، والقس مدحت سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بملوى، والقس محيى زاهر، نائب رئيس مجلس شئون القسوس، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذى لمجلس العمل الرعوى والكرازى، والشيخ عصام واصف، نائب رئيس مجمع القاهرة، والشيخ فيكتور فهمى، سكرتير لجنة العمل الرعوى والكرازى.

وخلال خطاب الاحتفال، قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس بطرس فوزى وعائلته وشعب كنيسة شبرا وراعيها بمناسبة تنصيبه قسّاً مساعداً للكنيسة، مضيفاً: «نحتاج إلى آذان صاغية، وضرورة الانتباه والوعى لكلمات الله دائماً فى حياتنا، لكى لا نكون أدوات فى أيدى القوى الشريرة. احذروا يا أحبائى من البطولات الوهمية والصراعات والتحديات الجديدة التى تبعدنا عن الطريق وعن كلمة الله».