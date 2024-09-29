الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

وكالة موديز تقلل تصنيف دولة الاحتلال وسط توقعات سلبية

البنك الاسرائيلي
البنك الاسرائيلي

قللت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" واستمرت على توقعاتها للتصنيف عند معدل "سلبي" بين استشراء الصراع في المنطقة مع حزب الله اللبناني المسلح.

txt

حكم رادع للمتهم بتزوير المحررات الرسمية بمنشأة ناصر

txt

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من علماء الجمعية المحمدية بإندونيسيا

وقالت موديز "المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو واعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، ما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد".

 

وحذرت موديز من أن حالة عدم اليقين بشأن أمن البلاد وآفاق نموها الاقتصادي على المدى الأطول "أعلى كثيرا من المعتاد عند مستوى التصنيف Baa". والانخفاض عن هذا المستوى يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الائتماني عند الدرجة الاستثمارية، وفق "رويترز".

 

وقالت موديز "من المرجح أن يتم تخفيض التصنيف الائتماني بشكل أكبر، ربما بدرجات متعددة، إذا تحولت التوترات المتصاعدة الحالية مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق".

 

وعادة ما يعني فقدان التصنيف الائتماني عند الدرجة الاستثمارية ارتفاعا حادا في تكلفة خدمة الدين، وقد يجبر بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم، وهو ما يزيد الضغوط على سعر السندات الإسرائيلية في السوق لدفعه إلى الانخفاض.

 

وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف "سلبية".

 

وأعلن جيش الأحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ ما وصفه بـ"ضربة دقيقة" على مقر القيادة المركزي لجماعة "حزب الله"، الذي قال إنه "يقع تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت"، ما أسفر عن تسوية عدة مجمعات سكنية بالأرض، فيما لم تتضح بعد الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، كما أعلن مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة "رويترز"، انقطاع الاتصال بالأمين العام للجماعة حسن نصر الله، مساء الجمعة.

وصباح السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء 3 كتائب لقوات الاحتياط لتعزيز دفاع القيادة المركزية، المسؤولة إلى حد كبير عن منطقة الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان، إن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم جديد، وإنه سيجري نشر جنود الاحتياط لتنفيذ "مهام عملياتية وتعزيز الدفاعات" في القيادة المركزية، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

على الجانب الأخر، أعلن حزب الله  اللبناني، استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد، في شمال إسرائيل، بصواريخ "فادي 3".

وأوضحت الحزب، في بيان  أن "الهجمات جاءت رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في قطاع غزة ولبنان".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة انفجارات وقع وسط إسرائيل وتل أبيب، نتيجة لصواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية.

وفادت وسائل إعلام لبنانية، بإن صليات صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

مواد متعلقة

اقتصادية النواب تثمن جهود "الأوقاف" في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة

وزارة العمل تنظم ندوة "العلاقة التعاقدية والإجازات بأنواعها في القانون" بجنوب بورسعيد

شرب الماء.. مفتاح لبشرة صحية وشعر قوي

"موديز" تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر
الجريدة الورقية