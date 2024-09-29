حكم رادع للمتهم بتزوير المحررات الرسمية بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بـ تزوير المحررات الرسمية نظير مبلغ مالي بمنطقة منشأة ناصر.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية، القبض علي عاطل وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية وجهاز كمبيوتر يحوى بداخله نسخًا لمحررات رسمية.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقي بلاغا من مواطن يتهم شخص بأخذ مبلغ مالي منه مقابل استخراج رخصة قيادة له.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عامل.

واعترف المتهم بممارسته النشاط الإجرامي عن طريق تصوير الأختام على الأوراق المزورة مقابل مبلغ مالي

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.