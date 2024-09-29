نواف العقيدي على رادار 5 أندية أوروبية

دخل نواف العقيدي حارس مرمى فريق النصر السعودي دائرة اهتمامات العددي من الفرق الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن نواف العقيدي الذي ابتعد عن المشاركة في تشكيلة النصر الأساسية بسبب إيقافه بعد أزمة التمرد الشهير في معسكر المنتخب السعودي في كأس آسيا يعد حد المطلوبين بقوة من عدد الأندية الأوروبية.

وترغب 5 أندية أوروبية في التعاقد مع نواف العقيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

ويحظه العقيدي باهتمام كبير من ناديي اندرلخت وسيركل بروج في الدوري البلجيكي، إضافة لثلاثة أندية من الدوري البرتغالي.