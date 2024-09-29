اختفاء اللصوص.. الأمن يمسك طرف الخيط للوصول إلى حرامية العاصمة

تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط سیدة "لھا معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة الخلیفة، لقیامھا بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة ھواتف المواطنین بأسلوب "النشل"، وعثر بحوزتھا على ھاتف محمول مجھول المصدر، واعترفت بارتكابھا 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادھا ضبط الھواتف المستولى علیھا لدى عمیلھا "سیئ النية".

كما تمكنت القوات من ضبط عاطلین "لأحدھما معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة المرج، لقیامھما بسرقة 20 راوتر خاصة بعامل مقیم بمحافظة القلیوبیة، تم ضبطه، وبحوزته المسروقات بإحدى شركات الاتصالات بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بقیامھما بتصریف المسروقات بالبیع لعمیلھما "سیئ النية" وضبط عاطلین "لأحدھما معلومات جنائیة" بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول، لقیامھما بمزاولة نشاط سرقة "بذات الأسلوب"، وتم بإرشادھما ضبط المسروقات كافة المستولى علیھا.

كما تم ضبط عنصرین إجرامیین وسیدة بدائرة قسم شرطة الساحل، لقیامھم بسرقة (ھاتف محمول - فیزات كارت تم سحب مبلغ مالى منھا) من مواطن رغمًا عنه عقب تھدیده، وبحوزتھم (فرد خرطوش - طلقتین – سلاح أبیض "المستخدمین فى الواقعة" - 2 ھاتف محمول- جزء من المبالغ المالیة المستولى علیھا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.