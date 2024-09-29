جامعة الفيوم تبدأ العام الدراسى بتحية العلم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، انطلاق اليوم الأول للعام الاكاديمي الجديد ، ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتحية العلم والسلام الجمهوري.

بحضور الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، و عمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وطلاب الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وكلية التربية الرياضية، وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك اليوم الأحد بالحرم الجامعي.

رحب الدكتور ياسر مجدي حتاته، بالطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مثمرًا لكافة منتسبي الجامعة، موجهًا الطلاب بأهمية الالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية السامية.

تفقد الانشطة الطلابية

كما قام الدكتور ياسر مجدي حتاته بتفقد الأنشطة الطلابية والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وشملت الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والإجتماعية والأسر والنشاط العلمى والتكنولوجي والجوالة والخدمة العامة والاتحادات والمعسكرات وشارك خلالها كليات جامعة الفيوم، والتي شملت حملة توعوية وتثقيفية للطلاب بأهمية ممارسة الرياضة، وبأضرار السمنة والتدخين وقياس الوزن والطول والضغط والسكر بالإضافة إلى مشروعات لنماذج ذكاء اصطناعي بهدف خدمة القائمين على القطاع الطبي، فيما يتعلق بمرض سرطان الثدي وكذلك نماذج لمشروعات عمل طباعة ثلاثية والخلايا الشمسية، وعرض حفريات وصخور ومعادن ونماذج نبات وكواشف كيميائية.

كما شملت الأنشطة، ألعابًا رياضية وتنس طاولة وكرة السرعة والشطرنج ومسابقات ثقافية متنوعة وغناءً وعزفًا وشعر فصحى وعامية ورسم واسكتشات فنية، وإقامة خيم وبوابات للجوالة، كما قام اتحاد الطلاب بتوزيع استمارات على الطلاب بهدف التعريف والحث على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وتم تفقد المدينة الجامعية للتأكد من جاهزية غرف الإسكان الطلابي، وتفقد عيادة إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد والذي شمل تخصصات الرمد والاسنان والباطنة، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل على الموقع الرسمي لجامعة الفيوم وتحديد مواعيد الكشف وإعلان نتيجته.

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