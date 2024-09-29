وزارة العمل تنظم لقاء شبابي بأسيوط حول "الإرشاد المهني"

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، ندوة تثقيفية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة ، تحت عنوان "تغيير الفكر الشائع عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للباحثين عن فرصة عمل".

وشارك في اللقاء الشبابي الحاشد عدد 500 شاب وفتاة من شباب وأبناء المحافظة، فضلاً عن عدد من الشباب أعضاء الكيانات الشبابية ، بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية العمل بأسيوط ، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية من أجل تغيير الفكر السائد عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للشباب ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.

وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أن ذلك اللقاء يأتي بالتعاون والتنسيق فيما بين مديرية العمل مع مديرية الشباب والرياضة، حيث أكد خلاله اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعليم الفني كقاطرة للتنمية، وضرورة أن يبحث الشباب عن المجالات التي يتميزون بها من أجل نجاح مستقبلهم، كما قدم الشكر لمديرية العمل بأسيوط على الجهود المتميزة التي تبذلها المديرية والتي تتعلق بجميع أنشطتها الخدمية بشكل عام، وبخاصة تلك الجهود التي تبذلها المديرية في الآونة الأخيرة بالمبادرة الرئاسية "بداية".

وأشار مدير المديرية، إلى أهمية التعليم الفني وضرورة تغيير النظرة الشائعة عنه ، وضرورة توجيه الشباب وأسرهم إلى انخراط أبنائهم في التعليم بشكل يتوافق مع قدراتهم ورغباتهم حتى يتمكنوا من التفوق في المجالات المتميزين بها، مع التأكيد على ضرورة تنمية مهاراتهم، وتلبية احتياجات سوق العمل التي أصبحت تحتاج إلى مهارات وإمكانيات مغايرة لما كان في السابق ، مضيفاً أن المديرية ومكاتبها تتشرف بتقديم خدمات الإرشاد المهنى للشباب الراغبين، ويسعدها استقبالهم بجميع المكاتب المنتشرة بنطاق المحافظة ، وتقديم خدمات التدريب المهني بمراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وذلك على مهن التفصيل والخياطة والتطريز، وصيانة المحمول، وصيانة الدش، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، والأجهزة المنزلية، والسباكة، والتوصيلات الكهربائية.