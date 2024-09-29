وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بمعهد الدراسات النوعية بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بمقر معهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة ، بحضور عدد 40 من العاملين وبعض طلاب المعهد.

وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات شملت : مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة ، وكيفية استخدام وسائل الحماية ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل.

وتم مناقشة بعض مواد قانون العمل وفتح باب الاسئلة وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية وحقوق العمال وواجباتهم، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة نفذها مكتب مصر الجديدة ، بحضور مدير المديرية وجرى تسليمه درع من المعهد تقديراً لجهود المديرية في نشر التوعية وثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت داخل المحافظة، بمشاركة الدكتورة شروق عاشور عميد المعهد ، ومني وليم المدير الإداري ، وميري ثروت مسئول العلاقات العامة ومنسق الندوه، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور سامح فؤاد رئيس مجلس إدارة المعهد.