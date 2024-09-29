السيسي: ما تشهده المنطقة يفرض على المصريين التعامل بوعي وإدراك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة يفرض على المصريين التعامل بوعي وإدراك.

كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة:

ودعا الرئيس السيسي، في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، المواطنين المصريين إلى التمسك في مثل هذه الأوقات بالثوابت المصرية المتمثلة في التعامل بتوازن واعتدال وموضوعية، موضحًا أنه يحرص بشدة على اتباع سياسية متوازنة في مصر في ظل هذه الاضطرابات الخطيرة الموجودة.

وشدد على أن هذه الاضطرابات الخطيرة الموجودة بالمنطقة حذرت مصر منها مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن استمرار الصراع الدائر سيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، متابعًا: “نحتاج إلى تفهم هذه الأمور وعلينا التمسك بثوابتنا المتعلقة بممارسة سياسية تتسم بالتوازن والموضوعية”.