"العمل" تختتم برنامج تدريبي واختبارات على مهنة المشغولات اليدوية لفتايات الوادي الجديد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، الدورة التدريبية المجانية على مهنة المشغولات اليدوية من سعف النخيل ، وذلك لاستغلال خامات البيئة وإحياء المهن التراثية ، وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة للفتيات، لعدد 13 متدربة ، وإجراء إختبارات نهاية التدريب النظرية والعملية وذلك بالوحدة المحلية لقرى الراشدة ضمن قرى حياة كريمة بمركز الداخلة ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

ويأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.