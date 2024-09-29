الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"العمل" تتابع برنامج تدريبي لتأهيل الشباب على صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات ببورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

تابعت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ورشة تدريب صناعة الضفائر الكهربائية ، بمركز التدريب الثابت بالمديرية، وفقا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارة وشركة SE wiring systems Egypt، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين شركة سوميتومو ايجيبت لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات و مديرية العمل ببورسعيد ، حرصاً من المديرية على المتابعة اليومية والإشراف على تنفيذ خطة التدريب للعام التدريبي 2024/2025 ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تتم متابعة سير العمل بورش التدريب بالمركز الثابت بمديرية العمل ، والوحدة المتنقلة والمقدمة مجاناً لخدمة الشباب من الجنسين بمحافظة بورسعيد ، على المهن التالية : التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول ، وكهرباء منزلية ، وكورس اللغات ، ومهارات الحاسب الآلي.

ونوه إلى أنه على الراغبين فى الإلتحاق بتلك الدورات يتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بالدور الثاني بمبنى المديرية بحي الضواحي، بجوار مساكن بنك الإسكان و مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين أمام مبنى  التأمينات الاجتماعية، وهي : صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شهادة الميلاد ، وعدد (٢) صورة شخصية ، على ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عام ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .

الجريدة الورقية