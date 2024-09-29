"العمل" تتابع برنامج تدريبي لتأهيل الشباب على صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات ببورسعيد

تابعت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، ورشة تدريب صناعة الضفائر الكهربائية ، بمركز التدريب الثابت بالمديرية، وفقا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الوزارة وشركة SE wiring systems Egypt، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين شركة سوميتومو ايجيبت لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات و مديرية العمل ببورسعيد ، حرصاً من المديرية على المتابعة اليومية والإشراف على تنفيذ خطة التدريب للعام التدريبي 2024/2025 ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه تتم متابعة سير العمل بورش التدريب بالمركز الثابت بمديرية العمل ، والوحدة المتنقلة والمقدمة مجاناً لخدمة الشباب من الجنسين بمحافظة بورسعيد ، على المهن التالية : التفصيل والحياكة، وصيانة المحمول ، وكهرباء منزلية ، وكورس اللغات ، ومهارات الحاسب الآلي.

ونوه إلى أنه على الراغبين فى الإلتحاق بتلك الدورات يتم تقديم الأوراق المطلوبة بإدارة التدريب بالدور الثاني بمبنى المديرية بحي الضواحي، بجوار مساكن بنك الإسكان و مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين أمام مبنى التأمينات الاجتماعية، وهي : صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة المؤهل الدراسى ، وصورة شهادة الميلاد ، وعدد (٢) صورة شخصية ، على ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عام ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .