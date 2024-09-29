الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حكم مشدد بحق مُدانين بسرقة الهواتف المحمولة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة، والدراجات النارية في النزهة.

 

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كان قسم شرطة النزهة تلقي معلومات تفيد قيام عاطل بسرقة هاتف محمول من مواطن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

 

في سياق آخر، أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بتجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

 

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

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