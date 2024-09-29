تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو في الدوري الاسباني

يتقابل فريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني.





تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد



في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، لوكا مودريتش.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، رودريجو.



موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1.



ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة بعد هزيمته ليلة السبت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب ديفيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب الإصابة، لكن قائمة الفريق الملكي شهدت أيضًا عودة داني كارفاخال بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا.