المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات بطائرات مسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد تنفيذ ضربتين استهدفتا "مواقع حيوية" في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة باستخدام طائرات مسيرة ، جاء ذلك في بيان نُشر عبر قناتها على تطبيق تلغرام.

وأوضحت المقاومة في بيانها: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، هجوما على هدف حيوي في أم الرشراش (إيلات) بالأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، مشددة على أن الهجمات ستتواصل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الهجمات بعد تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كثفت الجماعات العراقية هجماتها على إسرائيل عقب تأكيد "حزب الله" اللبناني يوم السبت 28 سبتمبر مقتل أمينه العام حسن نصر الله خلال غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تخطيط حزب الله لقصف تل أبيب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، أن حزب الله بدأ في التخطيط لشن هجمات صاروخية على تل أبيب. وأشار المسؤول إلى أن الحزب يعزز جهوده لتوسيع نطاق القصف ليشمل المدن الكبرى في إسرائيل، خاصة مع تصاعد التوترات بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين، الذي يشغل منصباً بارزاً داخل قيادة حزب الله، بدأ في السيطرة على الحزب بشكل متزايد. وأشار إلى أن صفي الدين يُعد أكثر تشدداً من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مما يعزز المخاوف من تصعيد أكبر في الصراع.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذا التحول في القيادة قد يعني تغييرات جذرية في استراتيجية الحزب، مشدداً على أن إسرائيل تتعامل مع الوضع بجدية بالغة. وأكد أن إسرائيل تتابع عن كثب تحركات حزب الله وتقوم بتعزيز دفاعاتها، تحسباً لأي تصعيد عسكري كبير.

كما أوضح المسؤول أن إسرائيل تتوقع أن تكون أي ضربة قادمة من حزب الله قوية ومدمرة، ما يزيد من احتمالات توسع المواجهة لتشمل مناطق أكثر في لبنان وإسرائيل، وهو ما يزيد من القلق لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التحالف المتنامي بين حزب الله وإيران قد يزيد من تعقيد الوضع، حيث تعتبر إيران الداعم الرئيسي لحزب الله من حيث التمويل والتسليح، مما يضاعف التهديدات التي تواجهها إسرائيل.