محمد صلاح يكرر إنجازا غائبا منذ 3 سنوات

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قاد الريدز للفوز على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

بحسب إحصائيات شبكة "سكواكا"، حقق صلاح إنجازًا جديدًا بتسجيله في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري، وهو إنجاز لم يتحقق منذ أكتوبر 2021.

كما وصل صلاح للمساهمة التهديفية الثامنة في الدوري هذا الموسم، ليصبح لديه الآن 231 مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات صلاح يحتل المرتبة السادسة في قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوري الإنجليزي، جنبًا إلى جنب مع أساطير كرة القدم مثل واين روني ورايان جيجز.