الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: تنفيذ 25 مبنى خدميا بمواقع عمارات "سكن كل المصريين"

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ 25 مبنى خدميا في مواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار، بتكلفة إجمالية تزيد علي ٦٠٠ مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة ووحدة صحية و٥ أسواق تجارية، وجارٍ العمل في تنفيذ مدارس التعليم الثانوي وحضانات ووحدات صحية، بالإضافة إلى مركز شباب ونادٍ اجتماعي.

 

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، إلى أن منطقة غرب المطار تمتد على مساحة 3000 فدان، وتضم عدد ٩٠ ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ ٢٦ ألف وحدة سكنية منها، لافتاً إلى أن تلك الجهود تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير المدن الجديدة، وضمان توفير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، مشروع إنشاء النادي الاجتماعي والمقام على مساحة ١٠٠ ألف متر مسطح، ويضم عدد ٧ ملاعب مختلفة، و٢ حمام سباحة وسوقا تجارية ومبنى اجتماعيا وصالة ألعاب بتكلفة إجمالية تتعدى الـ٢٠٠ مليون جنيه.

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