تفاصيل وموعد انطلاق مسرحية كاسيا

يستعد أبطال مسرحية كاسيا، لانطلاق العرض على مسرح نهاد صليحة يوم السبت الموافق 5 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

أبطال مسرحية كاسيا

‎مسرحية كاسيا، بطولة حمادة شوشة، هيثم حسن، كريم عمارة، عبد الرحمن هاني، عبد الرحمن جلال، محمد هارون، تأليف نور مصطفى واخراج رائد محمود، اللذين شاركا أيضاً في بطولة العرض المسرحي.

قصة مسرحية كاسيا

‎ومسرحية كاسيا، تقدم في إطار رعب كوميدي وتدور الأحداث حول صراع بين الأخوة على الميراث والمال، وخلال الأحداث يتدخل الجن بين الأشقاء لاشعال الأوضاع في حلقات الصراع بينهم على الوصول لأكبر قدر من المال، وذلك بعد وضعهم السم لبعضهم بغرض القتل، للحصول علي حصة أكبر وذلك بعدما حاولوا قتل والدهم، ودارت الأحداث في البيت الذي كان يضفو عليها جو الرعب كذلك.