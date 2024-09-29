سمير فرج يكشف مفاجأة عن آلية تعامل مصر مع الأسلحة المستوردة.. فيديو

رد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، على الأسئلة التي تراود البعض حول إمكانية حدوث مشاكل في الأسلحة المصرية المستوردة من الخارج على غرار ما حدث في أجهزة البيجر الخاصة بحزب الله اللبناني.

وطمأن سمير فرج، الشعب المصري أن كل سلاح يدخل يتعاين قبل دخوله للقتال.



وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن كل سلاح يدخل مصر يتم تفكيكه قطعة قطعة في الورش المصرية ويتم إعادة تركيبها مرة ثانية.



تدريب الجيش المصري على أعلى مستوى



وكشف في سياق آخر تفاصيل المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، موضحا أن هذا أرقى مستوى للتدريب.

وتابع، أن هؤلاء المشاركين في التدريب لهم 4 أشهر يتدربون في الصحراء لم يروا الشارع.

ولفت إلى أن طائرات الأباتشي تطير على مستوى قريب من الأرض حتى لا يلتقطها الطرف الآخر، لافتا إلى أن أرض التدريب قريبة من نفس طبيعة الأرض في سيناء.

واستطرد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الجيش المصري به كتائب إمداد بالوقود وهذا ليس سرًا، كي تمد المعدات باحتياجاتها من الوقود يوميا.

وأشار إلى أن هذا الفيديو يتم تحليله في الخارج، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تطمئن على قواتها من خلال نجاح هذا التدريب الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى.

وأردف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن التدريبات العسكرية من أساليب الردع، وتؤكد أن جيشنا جاهز للقيام بأي مهام عسكرية توكل له، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد.