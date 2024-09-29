الأحد 29 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة لبنان: سقوط ٣٣ شهيد وإصابة 195 آخرين جراء العدوان الاسرائيلي

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم السبت أدى إلى استشهاد 33 شخصا وإصابة 195 بجروح،  وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا". 

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عدة مدن وبلدات في لبنان، من ضمنها الضاحية الجنوبية ومنطقة صناعية على بعد 500 متر من مبنى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت، بالإضافة إلى مناطق على الحدود اللبنانية-السورية.

وقال رئيس خلية الأزمة الحكومية، وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين لرويترز إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي من بينهم مئات آلاف منذ أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، استشهاد 1640 مواطنا، بينهم 104 أطفال، و194 امرأة، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وأوضح، أن عدد المصابين بلغ 8408، وهناك عدد من الشهداء لا يزالون تحت الركام، إضافة إلى مفقودين، وأشلاء، مشيرا إلى استشهاد 41 عاملا صحيا وإسعافيا وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة.

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