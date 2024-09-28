بن مساعد: أنا من عشاق الزمالك.. الأبيض استحق التتويج بالسوبر الأفريقي
أكد الأمير عبدالله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، أن الزمالك استحق الفوز بكأس السوبر الإفريقي.
وقال بن مساعد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي سيكون بداية لموسم مميز وحصد المزيد من البطولات والفريق في الشوط الثاني اختلف تماما وظهر بمستوى جيد للغاية".
وأضاف: "أحب مشاهدة زيزو في الملعب وهو لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة في السوبر الإفريقي وأتمني فوز الزمالك بالسوبر المصري".
وتابع: "شيكابالا محبوب من جميع جماهير كرة القدم وهو لاعب كبير وقائد للفريق بمعنى الكلمة، وأنا من عشاق نادي الزمالك وهناك الملايين يعشقون النادي سواء في مصر والسعودية".
وأوضح: "أريد حصد الزمالك لجميع البطولات هذا الموسم وبطولة السوبر الإفريقي لا تكفي، وأتمنى التوفيق للنادي في كل الألعاب".