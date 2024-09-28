مدرب الهلال: غير راضٍ عن مستوى الفريق أمام الخلود رغم الفوز

أبدى المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس عدم رضاه عن مستوى فريق الهلال في مواجهة الخلود اليوم رغم تحقيق الفوز برباعية.

حقق فريق الهلال فوزًا عريضًا برباعية مقابل هدفين على الخلود في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس في تصريحاته عقب المباراة: " صحيح أن الجماهير استمتعت بأربعة أهداف، لكنني غير راض أبدا أننا استقبلنا هدفين ".

وأضاف مدرب الهلال: " شعرت بالاستياء بسبب الهدفين أكثر من تسجيلنا أربعة، يجب أن نتعلم مما حدث والاهم أننا انتصرنا ".

التشخيص المبدئي لإصابتي علي البليهي وحسان تمبكتي

كشف التشخيص المبدئي عن تفاصيل إصابتي علي البليهي وحسان تمبكتي لاعبي الهلال السعودي والتي تعرضا لها خلال مجريات اللقاء أمام الخلود اليوم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الفحص المبدئي أن إصابة علي البليهي مدافع الهلال قد تكون في الجزء الداخلي للركبة (الغضروف الداخلي / الرباط الجانبي ).

في حين أشار الفحص أن إصابة حسان تمبكتي قد تكون خلع في مفصل الكتف وقد ينتج عنه (تمزق في الأوتار والأربطة وكسر داخل المفصل)، وقد تكون كسر في عظمة الترقوه.

ومن المقرر أن يجرى مدافع الهلال أشعة X-ray للتأكد من عدم وجود كسور ، ومن ثم فحص الكتف والأنسجة بأشعة الرنين.