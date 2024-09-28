هاني شكري: هناك مفاوضات مع لاعبين كبار.. والفريق يمتلك قائمة رائعة

تحدث هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال شكري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أقول للجمهور معكم فريق قوي وقائمة رائعة قادرة على المنافسة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"هناك حالياً مفاوضات مع لاعبين كبار لضمهم لنادي الزمالك ولكن سوف اترك الحديث في هذا الأمر للجنة الكرة "

وأختتم حديثه قائلًا:"كل ما أثير عن عدم اقتناع جوميز بإمكانيات بنتايك غير صحيح، فهو قدم مباراة كبيرة ونجح في الظهور بشكل رائع".