كيف يؤثر النوم على خطر الإصابة بالسرطان؟

قال باحثون من شيكاغو إن ملاحظاتهم أدت إلى استنتاج مفاده أن الأرق يسرع نمو الخلايا السرطانية، ووفقا للعلماء لا يتم في الوقت الحالي التقليل من أهمية النوم الصحي، حيث يعتقد أن النوم يؤثر على نفسية الشخص وصحته، ولكن ثبت أيضا أن مشاكل النوم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان كحد أدنى، يؤدي اضطراب النوم إلى حقيقة أن خطر الإصابة بهذا المرض يزيد عدة مرات.

الشيء هو أنه، وفقا للعلماء، فإن الكائن الحي الذي لم يحصل على نوم جيد، غير قادر تماما على مقاومة تطور الأمراض بالإضافة إلى ذلك، تؤدي مشاكل النوم إلى زيادة نمو الخلايا السرطانية بشكل ملحوظ، وهذا يحدث بشكل أسرع بكثير وفي الوقت الحالي، تم إجراء التجارب على القوارض فقط ومع ذلك، يقول العلماء أن النتائج صالحة للأشخاص أيضًا.

وتم حقن الخلايا السرطانية في أجسام الأشخاص الخاضعين للاختبار، ومن ثم لم يُسمح لمجموعة من القوارض بالنوم بشكل طبيعي، بينما حصلت المجموعة الثانية على الراحة المناسبة ونتيجة لذلك، حدث موت القوارض من المجموعة الأولى بشكل أسرع عدة مرات، وبالإضافة إلى ذلك، نمت الخلايا السرطانية بشكل أسرع بكثير في أجسادهم.

ويفسر العلماء ذلك بالقول إن قلة النوم تسبب اضطرابات في عمل الجهاز المناعي، مما يتعارض مع مكافحة السرطان، ومع قلة النوم الجيد، يفقد الجسم قدرته على التعافي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا السرطانية في النمو بنشاط.