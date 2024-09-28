ورشة عمل بعلوم المنصورة حول دور الكيمياء في تصنيع الأدوية الحديثة

عقدت كلية العلوم بجامعة المنصورة ورشة عمل حول دور الكيمياء في تصنيع الأدوية ، حيث تناولت الورشة جوانب متعددة من العمليات الكيميائية الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتصنيع الأدوية الحديثة.

أسس علمية

واستفاد الطلاب من معرفة الأسس العلمية التي يعتمد عليها هذا المجال الحيوي، والتحديات البيئية والصحية المرتبطة بإنتاج الأدوية ، وساهمت الورشة في مساعدة الطلاب على ربط دراستهم النظرية بالتطبيقات العملية في صناعة الأدوية، مما يعزز فهمهم للدور الحيوي للكيمياء في تحسين الصحة العامة."

وأقيمت الورشة برعاية الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم وتحت ريادة الدكتور محسن زهران وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة رانيا رمضان منسق الأنشطة الطلابية ، وتنظيم الدكتورة آيات محسن مسؤول لجنة التوعية والنشر والتدريب بوحده ضمان الجودة ، وحاضر في الورشة الدكتور يوسف عمارة رئيس قسم طرق التحليل ودراسة النبات والتكافل بإدارة الأبحاث والتطوير بإحدى شركات الأدوية .

الكيمياء الحيوية

من جهة أخرى شهدت كلية العلوم أيضا إقامة ورشة العمل التابعة لبرنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية حاضر فيها الدكتورة مروه المتولى المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ، وحضر الورشة عدد كبير من طلاب البرنامج ، حيث تم استكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأبحاث الحيوية والتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيولوجية المعقدة، وفهم التفاعلات الكيميائية الحيوية ، مما يساهم في دفع عجلة التطور في الأبحاث العلمية والصحية ، وأتاحت الورشة للطلاب اكتساب المعرفة والخبرة العملية.

ورشة الأدوية بكلية العلوم

دورة مجال الصباغة والطباعة والتجهيز

دورة متخصصة

كما أقامت كلية العلوم دورة تدريبية متخصصة في مجال " الصباغة و الطباعة و التجهيز " على مدار ثلاثة أيام متتالية تستهدف الطلاب و تأهيلهم لسوق العمل ، وأقيمت الدورة برعاية الدكتور أسامه العيان عميد الكلية ، و قد حاضر في الدورة التدريبية الكيميائي السيد حميده رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، ونظم الدورة الدكتورة آيات محسن مسؤول لجنة التوعية والنشر والتدريب بوحدة ضمان الجودة .

يذكر أن كلية العلوم بجامعة المنصورة تحرص على إقامة العديد من الدورات وورش العمل المتخصصة بصورة مستمرة بحضور طلاب وخريجين ، حيث تناقش العديد من الموضوعات الحيوية ويحاضر بها أساتذة متخصصون من الكلية إضافة إلى كليات أخرى بجامعة المنصورة .