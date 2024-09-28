منتجات تحمي من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

أفاد باحثون من تكساس أنهم تمكنوا من إثبات أن الكركم والتفاح والعنب الأحمر يقي من سرطان البروستاتا.

الأمر كله يتعلق بالمركبات الخاصة التي تحتوي عليها هذه المنتجات، لإنهم قادرون على التأثير بشكل إيجابي على عدد من العمليات في الجسم بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضًا حماية الرجال من سرطان البروستاتا عن طريق تقليل المخاطر.

ويحاول العلماء التعرف على مركبات ومكونات أخرى من الكركم والتفاح تشارك في قتل الخلايا السرطانية، حيث يدرسون أكثر من 140 مركبا قد يكون لها تأثير على الأورام السرطانية.

اتضح أن بعضهم يتصرف بالفعل بطريقة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما حاول الخبراء معرفة العواقب المحتملة لاستخدام هذه المواد وما إذا كانت تسبب آثارًا جانبية.

وقد أظهرت الدراسات أن هذه المواد لا تفيد صحة الرجل فحسب، بل ليس لها آثار جانبية مثل الأدوية التي تعمل بطريقة مماثلة على جسم الإنسان، ويقول الأطباء إنه يجب على الرجال أن يأخذوا في الاعتبار أن المواد مثل الكركمين وحمض أورسوليك والريسفيراترول مهمة للوقاية من هذا المرض، ومن المهم وإذا تحدثنا عن التفاح، عدم إزالة القشر، حيث تتركز المواد المفيدة فيه.

ويقول العلماء إنه ينبغي استهلاك هذه المنتجات بكميات كافية حتى يكون هناك تأثير من استهلاكها وتكون المواد المفيدة بمثابة وسيلة للوقاية.