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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة صناعية بالقرب من مطار رفيق الحريري

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية

استمرارًا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بعد اغتيال حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله اللبناني ، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة صناعية بالقرب من مطار رفيق الحريري المتاخم للضاحية الجنوبية معقل حزب الله، وفقًا لما أوردته وكالة" سكاي نيوز عربية".

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ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن غارة إسرائيلية أصابت منطقة صناعية على بعد 500 متر من مطار بيروت، مضيفا أنها أقرب غارة إلى المطار حتى الآن.
وذكر المصدر أن المنطقة التي تعرضت للقصف تنتشر بها مرائب تصليح السيارات.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الهجوم قرب مطار بيروت استهدف شخصية أخرى في حزب الله.
وصرح رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت بأن المطار يعمل بشكل طبيعي.

وقال لرويترز "مطار بيروت ليس مستهدفا ولا توجد أسلحة هناك".

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