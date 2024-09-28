سمير فرج: إيران تمتلك 5 قنابل نووية خلال 4 شهور

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن حركة حماس لا زالت موجودة، حيث إن قوتها ضعفت بسبب الحرب مع إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى ولكن لم يتم القضاء عليها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل في المرحلة الثانية من الحرب بدأت التركيز على جنوب لبنان.

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد إخلاء جنوب لبنان من عناصر حزب الله، وبدأت باستهداف بعض عناصر باستخدام أسلحة البيجر.



وأكد أنه تم تفجير 3000 جهاز بيجر وتبع تلك العملية خروج هذا العدد الضخم من الخدمة، موضحًا أن هذه عملية كبيرة ومن ثم اتجهت دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية عناصر القيادة في حزب الله بناء على التعليمات التي حصلت عليها من عملائها.

وأوضح اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن حزب الله بطيء في اتخاذ قراراته، حيث إن لديه صواريخ كثيرة من الباليستية وبعيدة المدى والدقيقة ولكن النتيجة صفر.

ولفت إلى أن إسرائيل ستحول جنوب لبنان إلى أشبه بقطاع غزة من خلال اتباع سياسة الأرض المحروقة، في حين أن الحزب يضرب مزارع للفراخ والأبقار.



وأردف أن حزب الله لم ينته، والسياسة لعبة المصالح، وهدف إيران الوصول إلى صنع خمس قنابل نووية بحلول 2025، ولن تجر إلى أي عمليات عسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن إيران سوف تحافظ على نفسها حتى تمتلك السلاح النووي ولا يمكن القول أن طهران سلمت حزب الله لإسرائيل.

واختتم اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن حزب الله سوف يرد ويضرب بشكل قوي هذه المرة، تحت القيادة الجديدة والذي يتوقع أن يكون هاشم صفي الدين، أو نعيم قاسم.