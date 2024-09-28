السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محلل: إيران تصنع مسرحية وأعتقد أنها لن ترد على اغتيال نصر الله

الدكتور ماك شرقاوي
الدكتور ماك شرقاوي

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، من واشنطن، أن البيت الأبيض على دراية بكل ما يحدث بالشرق الأوسط من التصعيد في لبنان ويتم بموافقة وبالحصول على ضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشددًا على أنه كان هناك مبادرة لحل الأزمة في لبنان وغزة، وأيضًا بشأن اغتيال حسن نصر الله.

وشدد "شرقاوي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على أن نتنياهو أحرج البيت الأبيض ولم يوافق على هذه المبادرة بحلحلة الأزمة في لبنان وغزة، مؤكدًا أن مباحثات وتنسيق بين إيران وأمريكا لبحث الأوضاع الحالية، متابعًا: "ما يحدث من إيران مسرحية وأعتقد أنها لن ترد على اغتيال نصر الله".

وتابع: "لم يُقبل نتيناهو على اغتيال حسن نصر الله دون اتفاق مع البيت الأبيض"، مؤكدًا أنه كان لابد أن يكون اتفاق للاستعداد من قبل وزير الدفاع الأمريكي لتقبل ردود الأفعال.

وأوضح أن الاتفاق مع إيران ولن يكون هناك ردود أفعال، مشددًا على أن حسن نصر الله ليس في منزله قاسم سليماني بالنسبة لإيران، منوهًا بأن هناك عناصر بارزة في الحزب الديمقراطي هو الذي يديرون الولايات المتحدة الأمريكية من الخلف، وايضًا دور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهذا الذي يجري ليس من صلاحيات وزير خارجية كما نرى.

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