تجديد الاعتماد الأوروبى لمحطات «مصر للطيران للصيانة» بشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب

فى إطار توجيهات الطيار سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، لتطوير قطاع الطيران المدنى وصيانة الطائرات وسلامتها وسعياً نحو الحفاظ على الاعتمادات الدولية التى تقدمها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والتى تهدف لتوسيع قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لثلاث من أهم محطاتها للصيانة اليومية فى شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب، الإنجاز الذى يؤكد التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة، ويعزز مكانتها الرائدة فى قطاع صيانة الطائرات على مستوى المنطقة.

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على محطاتها الداخلية بمطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب، مؤكداً أهمية التوافق مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية التى تعد ركيزة الاستمرار فى تقديم مختلف الخدمات للعملاء والحفاظ على المكانة التى تتمتع بها الشركة عالمياً، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها، وتؤكد من خلاله شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لعملائها على سلامة وكفاءة عمليات الصيانة التى تخضع لها الطائرات، مما يساهم فى تعزيز ثقتهم ورضاهم.

شمل تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA مخازن العدد ومخازن قطع الغيار بالمحطات وإجراءات العمل المختلفة وأيضاً تمت مراجعة السجلات الفنية لطائرات العملاء وطائرات مصر للطيران للتأكد من مطابقتها للتشريعات والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات.

هنجر الصيانة بمحطات مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

الجودة والسلامة

جدير بالذكر أن مفتشى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران قاموا بمراجعة العاملين بالمحطات ومناقشة أعمال وإجراءات الصيانة بالمحطات للتأكد من استيعابهم للمهام الموكلة إليهم، وأبدى المفتشون تقديرهم لمستوى الجودة الفنية بالمحطات واستمرارية الحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات لأكثر من سبعة عشر عاماً من التقييم المستمر، مما يشهد على التزام الشركة بالتميز والمثابرة فى الحفاظ على معايير عالمية، وتؤكد قدرة الشركة على اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران بنجاح لسنوات متتالية على جدارتها بالتواجد فى مصاف الشركات الرائدة عالمياً فى مجال صيانة الطائرات، وتسعى الشركة إلى مواصلة تطوير خدمات الصيانة وتوسيع نطاقها، وذلك من خلال الاستثمار فى أحدث التقنيات والتدريب المستمر.