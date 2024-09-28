لافروف : موسكو تُرحب بأي مبادرات للتسوية الأوكرانية

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو تُرحب بأي مبادرات للتسوية الأوكرانية، بما في ذلك مقترح المرشح الرئاسي دونالد ترامب إذا ساعدت في القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.



وبحسب"روسيا اليوم"، وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة"نرحب بأي مبادرات تؤدي إلى النتيجة المرجوة، ولا يمكن أن تكون هناك سوى نتيجة واحدة - حل هذه المشكلة على أساس القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".

ورأى وزير الخارجية الروسي أن محاولات أوكرانيا لتحقيق النصر أمام قوة عظمى نووية مثل روسيا تعد "انتحارية".

وقال: "تم الإعلان عن هدف إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، تقريبا كما خططت لندن وواشنطن في مايو 1945، حيث طورتا عملية أطلق عليها اسم "اللامعقول" لتدمير الاتحاد السوفييتي حتى قبل نهاية الحرب العالمية الثنية، ثم ظل الأمر في طي الكتمان التام، ولا يخفي الاستراتيجيون الأنغلوسكسونيون اليوم خططهم، رغم أنهم يعولون الآن على هزيمة روسيا على أيدي نظام النازيين الجدد غير الشرعي في كييف، بل يجهزون أوروبا بالفعل للاندفاع نحو مغامرة انتحارية".

وأكد وزير الخارجية على "حماقة وخطورة فكرة القتال حتى النصر ضد قوة نووية مثل روسيا"، وأضاف موجها حديثه للدول التي ترعى مبادرات السلام في أوكرانيا: "إننا نحث أصدقاءنا، في جهودهم القادمة، على أن يأخذوا في الاعتبار بشكل كامل الحقائق التي ذكرتها حول الأسباب الحقيقية للوضع الحالي، وبدون القضاء عليها، لا يمكن تحقيق السلام العادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن روسيا تقدر رغبة عدد من الشركاء الدوليين في تعزيز مبادرات الوساطة بشأن أوكرانيا بنوايا حسنة، وشدد لافروف: "نحن لا نعزل أنفسنا عن الحوار مع الغرب".