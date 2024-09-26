لافروف: الثقة بين روسيا وكوريا الشمالية مبنية على التفاهم المتبادل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الثقة العميقة والصادقة بين قادة روسيا وكوريا الشمالية تستند إلى التفاهم المشترك والتوافق في تقييم الوضع الدولي ، وأوضح لافروف أن هذه الثقة تمثل عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن روسيا ملتزمة بالكامل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصل إليها القادة، بما في ذلك تلك الواردة في معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف لافروف أن الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ في 18-19 يونيو الماضي تعزز التعاون بين البلدين، حيث تم التوقيع على معاهدة شراكة استراتيجية شاملة لتحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار التي أبرمت في 9 فبراير 2000.

يتضمن الاتفاق الجديد جوانب متعددة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني، بالإضافة إلى "الدعم العسكري المتبادل" في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والقوانين المحلية لكل من روسيا وكوريا الشمالية.

وقد أثار هذا الاتفاق قلق الغرب، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ، مع اعتراضات بارزة من اليابان وكوريا الجنوبية.

وزير الصحة اللبناني: المدنيون يتعرضون لهجمات عشوائية ونطالب بالضغط على إسرائيل

أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن المدنيين في لبنان، بما في ذلك النساء والأطفال، يتعرضون لهجمات عشوائية من قبل القوات الإسرائيلية، ما يتسبب في خسائر فادحة في صفوف الأبرياء. واعتبر الوزير أن هذه الهجمات تهدف إلى خلق بيئة من الرعب والخوف بين السكان المدنيين.

وأشار الأبيض إلى أن استهداف المدنيين أصبح جزءاً من حملة عسكرية واسعة النطاق تشنها إسرائيل على لبنان، حيث يتم قصف المناطق السكنية والبنية التحتية بشكل يومي. وأضاف أن "المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت تعاني من ضغط هائل نتيجة تزايد أعداد الضحايا والجرحى"، لافتاً إلى أن هناك نقصاً حاداً في الإمدادات الطبية والمستلزمات الضرورية لعلاج المصابين.

وأوضح الوزير أن هناك حاجة ملحة لوقف فوري لهذه الهجمات، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في التدخل لوقف هذه الأعمال العدائية. وقال الأبيض: "نحن نطالب المجتمع الدولي بممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار فوراً، لحماية المدنيين ومنع المزيد من التصعيد".

كما شدد الأبيض على أن الوضع الإنساني في لبنان أصبح لا يحتمل، حيث يعيش ملايين اللبنانيين تحت تهديد دائم، وسط تدمير للبنية التحتية والخدمات الأساسية. ودعا المنظمات الدولية والإنسانية إلى تكثيف جهودها لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين، وتقديم الدعم للمستشفيات والمرافق الطبية التي تواجه نقصاً حاداً في المعدات والعاملين.

في ختام حديثه، أكد وزير الصحة أن الحلول الدبلوماسية ووقف العنف هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى أن لبنان مستعد للتعاون مع جميع الأطراف الدولية الراغبة في تحقيق سلام مستدام في المنطقة.