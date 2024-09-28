السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

نقابة الأطباء: واقعة فيديو تحرش طبيب بمرض "مؤسف ومؤلم".. ينتظره عقوبات تصل للشطب

الأمين العام المساعد
الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن الواقعة بشأن فيديوهات تحرش أطباء بمرض مؤسفة ومؤلمة وكان الجميع يتمنى أن يكونوا ليسوا أطباء، ما ورد بهذه الفيديوهات مخالف للقانون والأداب العامة، نقابة الأطباء بهاا لائحة لأداب المهنة.

فيديوهات تحرش أطباء بمرض 

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كل ما وصلوا له من معلومات أن بينهم طبيب دفعة 2022 وتم التواصل مع نقابة الأطباء بالأقصر والنقابة تحاول التحقق من البيانات"، مشددًا على أن الباقي ليسوا أطباء.

 

وشدد على أن هؤلاء الأشخاص تم ضبطهم وحاليًا قيد التحقيق، مؤكدًا أن لائحة تنص على 4 عقوبات، تبدأ بالتحقيق والإيقاف والشطب نهائيًا من سجلات ممارسة المهنة، منوهًا بأن هناك طبيب واحد بين الأشخاص المتهمين بفيديو التحرش، موضحًا أنه في حالة ثبت وجود ضحايا لهؤلاء الأشخاص والطبيب سيكون هناك إحالة للنيابة وايضًا الشطب من سجلات المهنة.

 

وتابع: "الشطب عقوبة من تثبت إدانته من الأطباء بالتحرش بالمرض".

مواد متعلقة

وزير الإعلام اللبناني: ننسق مع الأجهزة الأمنية والأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين

نتنياهو: اغتيال نصر الله خطوة ضرورية لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط

اقرأ غدًا بالوفد.. اغتيال حسن نصر الله

محلل: إسرائيل لا تريد السلم وعلى المجتمع الدولي أن يجبرها

محلل: إيران تصنع مسرحية وأعتقد أنها لن ترد على اغتيال نصر الله

خبير استراتيجي: إيران لن ترد على اغتيال نصر الله خوفًا من استهداف إسرائيل

سمير فرج: الصفوف الثانية بحزب الله مستعدة لحمل الراية بعد نصر الله

الخارجية الفرنسية: ندعو إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان فورا
الجريدة الورقية