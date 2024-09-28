نقابة الأطباء: واقعة فيديو تحرش طبيب بمرض "مؤسف ومؤلم".. ينتظره عقوبات تصل للشطب

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن الواقعة بشأن فيديوهات تحرش أطباء بمرض مؤسفة ومؤلمة وكان الجميع يتمنى أن يكونوا ليسوا أطباء، ما ورد بهذه الفيديوهات مخالف للقانون والأداب العامة، نقابة الأطباء بهاا لائحة لأداب المهنة.

فيديوهات تحرش أطباء بمرض

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كل ما وصلوا له من معلومات أن بينهم طبيب دفعة 2022 وتم التواصل مع نقابة الأطباء بالأقصر والنقابة تحاول التحقق من البيانات"، مشددًا على أن الباقي ليسوا أطباء.

وشدد على أن هؤلاء الأشخاص تم ضبطهم وحاليًا قيد التحقيق، مؤكدًا أن لائحة تنص على 4 عقوبات، تبدأ بالتحقيق والإيقاف والشطب نهائيًا من سجلات ممارسة المهنة، منوهًا بأن هناك طبيب واحد بين الأشخاص المتهمين بفيديو التحرش، موضحًا أنه في حالة ثبت وجود ضحايا لهؤلاء الأشخاص والطبيب سيكون هناك إحالة للنيابة وايضًا الشطب من سجلات المهنة.

وتابع: "الشطب عقوبة من تثبت إدانته من الأطباء بالتحرش بالمرض".