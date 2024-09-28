همسة طائرة

السبت 28/سبتمبر/2024 - 09:17 م 9/28/2024 9:17:44 PM

حققت القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنجازًا دوليًا جديدًا بفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة فى إدارة طوارئ المطارات خلال مشاركتها فى الاجتماعات الهامة كأحد أعضاء المجلس الدولى للمطارات الـ712 وتم اختيار مصر كممثل لإفريقيا فيه، ونجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اختيار المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالميةSGS ‎ المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة‎.

<< يا سادة.. تسلط جوائز السلامة الضوء على التزام وتفانى المطارات فى ضمان السلامة والمرونة فى كافة عملياتها وهو ما يؤكده إشادة «العالمى للمطارات» بالمعايير العالية لإدارة الطوارئ فى المطارات الأفريقية.

<< يا سادة.. المطارات المصرية لا تتوانى فى العمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات لجميع مرتاديها من خلال التطوير والتحديث المتواصل واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى التشغيل وابتكار الحلول لمواكبة التطورات المستمرة فى مجال الطيران المدنى على مستوى العالم وفى إطار منظومة عمل على مستوى عالٍ من الدقة والتنظيم وجهد وإخلاص وتفانٍ من العاملين أثمرت العديد من الإنجازات تحديات وشهادات جودة واعتماد صحى الكثير والكثير حصدتها المطارات المصرية على أيادى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من البذل والعطاء، فشكرًا ألف شكر لجميع العاملين بالمطارات المصرية قيادات وعاملين.

<< يا سادة.. نجحت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لثلاث من أهم محطاتها للصيانة اليومية فى شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب، للعام الـ١٣ على التوالى.. فالإنجاز يؤكد التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة ويعزز مكانتها الرائدة فى قطاع صيانة الطائرات على مستوى المنطقة ويعكس التزام الناقل الوطنى بتقديم أعلى مستويات الخدمة وتؤكد مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على سلامة وكفاءة عمليات الصيانة التى تخضع لها طائرات عملائها مما يساهم فى تعزيز ثقتهم ورضاهم.

<< يا سادة.. ولعل التقدير الذى أبداه المفتشون لمستوى الجودة الفنية بالمحطات واستمرارية الحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات لأكثر من سبعة عشر عامًا من التقييم المستمر يشهد على الالتزام بالتميز والمثابرة فى الحفاظ على معايير عالمية، وتؤكد القدرة على اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية بنجاح لسنوات متتالية على جدارتها بالتواجد فى مصاف الشركات الرائدة عالميًا فى صيانة الطائرات.

<< يا سادة.. مع كل ضائقة يمر بها المصريون فى الخارج يبرز اسم مصر للطيران كحل أساسى لمشكلة إعادة المصريين إلى أرض الوطن وهو النداء الذى تلبيه الشركة الوطنية فى كل وقت ومهما كانت الظروف.. والدور الذى تبذله الآن فى السعى من أجل العبور من أسوأ ظرف مرت به وهو الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة بعد تحدى كورونا وما خلفته وما زالت تخلفه من خسائر بالمليارات، ورغم ذلك تقوم بدورها الذى حفر اسمها وتاريخها الذى قارب على المئوية فى نفوس جميع دول العالم حتى شعارها «حورس» هو جزء أصيل من تاريخنا المصرى العريق نحن صناع أعظم حضارة فى العالم حيرت وما زالت تحير كل علماء العالم بالآثار والعلوم ومختلف الفنون حتى الشخصية المصرية.. وبالرغم من تلك الصعاب التى تدمر أقوى شركات الطيران فى العالم فإن مصر للطيران حرصت على الحفاظ على واجبها الوطنى والاجتماعى والاستمرار فى تسيير معظم نقاط شبكة التشغيل وقتها وأضافت نقاطا جديدة إلى شبكة خطوطها الجوية.. فتحية لجميع العاملين بمصر للطيران.

<< يا سادة.. حقيقة يشهد بها العاملون أنفسهم وهى أن الاعتمادات الدولية وإشادة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدنى لرسالة تبعث الأمل والطمأنينة فى نفوس العاملين الذين يمتلئون إحساسا للعودة للعمل وسط زخم الطائرات والركاب وتأدية عملهم فى صالات السفر والوصول والمهبط وخلف مكاتب الاستعلامات وشاشات وجداول الرحلات المزدحمة والممتلئة بالزوار والركاب من كافة دول العالم.. حتى وصلت نسبة التشغيل بمطار القاهرة أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية فى حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء مطار القاهرة حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة ووصل عدد الركاب إلى 82 ألف راكب على مدار يوم حيث تم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة فى التشغيل وعدد الركاب داخل القارة الأفريقية.. وكشف تقرير المجلس الدولى للمطارات، «ACI» عن حصول مطار القاهرة الدولى على المركز الأول ضمن أفضل عشر مطارات إفريقية للعام الثانى على التوالى كأفضل مطار فى إفريقيا من حيث عدد الركاب. محققين بذلك تحديًا جديدًا يعد ثمرة الجهود المتراكمة لجميع العاملين فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة لما يتميز به من موقع جغرافى مميز وكونه بوابة مصر وأفريقيا الأولى وأقدم المطارات الأفريقية وأكثرها عراقة وطاقة استيعابية..

<< يا سادة.. إن شهادة وإشادة المجلس العالمى للمطارات وفوز مطار برج العرب بجائزة السلامة فى إدارة طوارئ المطارات.. ونجاح مطار شرم الشيخ فى اجتياز المراجعة السنوية المعتمدة لنظام الإدارة المتكامل IMS من هيئة ‏القياسات العالميةSGS ‎ المتخصصة فى مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة ‏والجودة الشاملة، وتجديد مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لثلاث من أهم محطاتها فى شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب يؤكد التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والجودة فكل هذه الاعتمادات تضحد كل ما يكتبه ما لا يراعون الله لا فى العاملين بالمطارات ومصر للطيران ولا الوطن فليس إلا دليل على أن الافتراء سمة من يفترى على الجهود التى تبذل.

<< همسة طائرة..

مبروك للطيران المدنى المصرى ومصر للطيران الشهادة الأوروبية والأفريقية للأمن والأمان والسلامة.. فتلك الشهادة شهادة للوطن ولرمزه رئيسه عبدالفتاح السيسى بالأمن والأمان الذى أصبحت تنعم به مصر فى كافة قطاعاتها.. فتحية مخلصة لجهوده ورجاله بالقوات المسلحة والشرطة وكل المخلصين فى هذا الوطن.. وتحية إلى كل الشرفاء والمخلصين بالمطارات المصرية ومطار القاهرة ومصر للطيران.. وتحية لكل عامل نزل عرقه على أرض المهبط ليعلى قيمة وطنه، فشكرا مطارات برج العرب وشرم الشيخ ومصر للطيران على الإشادة الأوروبية الأفريقية.