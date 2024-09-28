دولا : سلة الاتحاد تسير على طريق البطولات بدعم "مصيلحى" ومساندة الجماهير

أكد أحمد عادل " دولا " نجم سلة الاتحاد السكندري ومنتخب مصر وصاحب لقب أفضل لاعب بالبطولة العربية التى حصدها الاتحاد السكندرى فى لبنان عام 2018 على أن فريق سلة الاتحاد يسير على الطريق الصحيح نحو البطولات بدعم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد وبمؤازرة ومساندة الجماهير التى تستحق ان تسعد بفرقتها وبالبطولات .

وابدى دولاعن سعادته بما حققه فريقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة بالتتويج ببطولة كأس مصر وبطولة دورى السوبر وٱخر انجازات سلة الاتحاد بالتتويج ببطولة الوحدة منذ أيام ، وقال هذه الإنجازات والبطولات وضعتنا فى الريادة ، بعدما كانت غائبة عن الفريق .

وقال إغلقنا صفحة بطولة الوحدة والفرحة بالتتويج، ونصب كل تركيزنا على منافسات البطولة العربية، التى ستبدأ خلال أيام قليلة ، وأشار " دولا " إلى أن البطولة العربية ، ستكون أكثر سخونة وقوة من النسخ الماضية، فجميع الفرق استعدت بشكل جيد ودعمت صفوفها بعدد من اللاعبين المميزين لحصد البطولة ، ولكن لدينا الاصرار، على حصد اللقب والتتويج به للمرة الثامنة وهو مايشكل لنا دافعا قويا.

وأوجه الشكر لجماهيرنا الوفية التى دائما ماتقف خلف فريقها وهى شريك أساسى فىما نحقفه من إنجازات ونسعى إلى مواصلة اسعادهم وتحقيق طموحاتهم .



كما أوجه الشكر لمجلس الأدارة برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي لدورهم المؤثر معنا، إذ يعد أحد أسباب النجاح في حصد البطولات ، من خلال الدعم القوي علاوة على تذليل أي عقبات تقف أمامنا، وتوفير كل ما يحتاجه الفريق ، كما أوجه الشكر لجماهيرنا الوفية التى دائما ماتقف خلف فريقها وهى شريك أساسى فى مانحقفه من إنجازات ونسعى إلى مواصلة اسعادهم وتحقيق طموحاتهم .