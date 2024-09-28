ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في أسيوط

نجحت وحدة مباحث قسم أسيوط الجديدة، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح آلى بعرب الكلابات خلال حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.



البداية وردت معلومات لمباحث قسم أسيوط الجديدة تفيد بقيام المدعو / أحمد . ع - المقيم بعرب الكلابات ومطلوب فى قضايا أمنية ومسجل خطر ، كما أنه يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة.



تم جمع معلومات دقيقة والتأكد من صحتها

وبعد إعداد كمين محكم، تم ضبطه متلبسًا بعملية الاتجار في مواد مخدرة من نوع الحشيش.

وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية كبيرة من المخدرات، حيث بلغ إجمالي الكمية المضبوطة حوالي 1 كيلوغرام من الحشيش ومخدرات الشابو قبل ترويجها بين المتعاطين وسلاح آلى كان بحوزته.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المدعو احمد .ع بكمية كبيرة من المخدرات وسلاح آلى بقرية عرب الكلابات.

وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.