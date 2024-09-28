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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بمشاركة عبد المنعم.. نيس يتعادل مع لانس في الدوري الفرنسي

نيس
نيس

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس أمام نظيره لانس بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2024/2025.

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جاءت المباراة على ملعب "بوليرت ديليليس"، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، حيث تعادلا سلبيًا.

وبدأ الدولي المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريق نيس، بعد غيابه في المباراتين الأخيرتين عن فريقه الحالي.

وحصل محمد عبد المنعم على بطاقة صفراء، في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر الشوط الأول بعد تدخله على أحد لاعبي الخصم، بينما قرر المدرب تغيير اللاعب خوفًا من حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 46، حيث شارك بدلًا منه زميله دانتي.

بهذ النتيجة، يأتي نيس في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن لانس صاحب المركز الرابع.

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