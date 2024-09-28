السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الفلسطيني يقدم التعازي لـ"حزب الله" بمقتل حسن نصر الله

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت التعازي لـ"حزب الله" اللبناني بمقتل أمينه العام حسن نصر الله.

 

وعزى عباس الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني باستشهاد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ"حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

وأفادت مصادر عبرية بأن هدف الغارة كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، فيما مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب أكد أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف". 

 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب" خلال غارة أمس الجمعة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

 

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".

 

 

 

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