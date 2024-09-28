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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مفاجأة وراء سبب إصرار نتنياهو حضور اجتماعات الأمم المتحدة.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أمام الأمم المتحدة، شملت أكاذيب كثيرة، بعد ترويج للرواية الإسرائيلية المغلوطة منذ اليوم الأول للحرب في غزة.
وتابع الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو انتقد جميع المؤسسات الدولية، موضحا أنه حضر أمام الدول لاستعراض مفهوم شرق أوسط جديد، مع استهداف بعض الدول مثل العراق واليمن وفلسطين.

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كما أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن ما وراء حضور بنيامين نتنياهو لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتلخص في منع نزع شرعية إسرائيل، وللتأكيد على أن دولة إسرائيل عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها دولة رئيسية قي الجمعية.

وأردف أن إسرائيل تبنت القوة بالتعامل في الحرب، مع انتقاد حركات المقاومة، مضيفا أنه ينقل رسالة واضحة، وهي : "أنه لا يرى غزة".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث الآن هو مخطط لضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، مضيفا أن حدود إسرائيل باتت واضحة.

وتوقع أن تتجه إسرائيل لوضع منطقة عسكرية في جنوب لبنان، مع التمركز بها لحماية سكان الشمال، بعد اغتيال حسن نصر الله.

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