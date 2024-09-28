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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يشن هجوما على مواقع انتاج وتهريب الأسلحة على الحدود السورية اللبنانية

افيخاي ادرعي متحدث
افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مواقع انتاج ومحاور تهريب الوسائل القتالية على الحدود السورية اللبنانية.

 

وأعلن متحدث جيش الاحتلال افيخاي أدرعي في بيانه: أن  حزب الله يعمل على مدار سنين طويلة وبشكل ممنهج للتسلح وذلك لزيادة مخزونه من الوسائل القتالية، بغية ذلك يتم نقل وسائل قتالية ومواد من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية ويتم إحضارها إلى مواقع انتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية، ومن بينها صواريخ موجهة بدقة مخصصة لاستهداف دولة إسرائيل. 

 

وأضاف:  أنه خلال ساعات الليلة الماضية وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجه جيش الدفاع ضربة ملموسة، لحزب الله في التسلح وذلك من خلال شن سلسلة غارات دقيقة استهدفت مواقع إنتاج رئيسية لحزب الله، ومن بينها موقع انتاج وصيانة منصات صاروخية في جنوب لبنان وموقع آخر مخصص لمشروع التسلح لحزب الله في البقاع. 

 

لافتا إلى أن ذلك بعد سلسلة غارات استهدفت في وقت سابق هذا الأسبوع عدة محاور نقل أسلحة تستخدم لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان. 

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