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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري في سول يشهد حفل توقيع مذكرة تفاهم لدعم توطين الصناعة والتصنيع المشترك مع كوريا

السفير خالد عبد الرحمن
السفير خالد عبد الرحمن

شارك السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في حفل التوقيع علي مذكرة التفاهم بين مجموعة طلعت مصطفي ومدينة Anyang  وجمعية المدن الذكية الكورية للتعاون بحضور رئيس جمعية المدن الذكية الكورية، وعمدة مدينةAnyang ، والسيد محمد هشام طلعت مصطفى – الرئيس التنفيذي لتعظيم العوائد الدورية بمجموعة طلعت مصطفى- وعدداً من المسئولين الكوريين.

وقد ألقي السفير كلمة أكد فيها علي الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدعم أنشطة القطاع الخاص وزيادة دوره خلال المرحلة المُقبلة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة والسيارات والدواء والصناعات الغذائية والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والنقل والتعليم والتعليم العالي، وبما يسهم في توطين الصناعة والتصنيع المشترك والاستفادة من المزايا المتعددة المتاحة في مصر.

اوضح المشاركون  أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مفهوم إدارة المدن الذكية المستدامة ونقل الخبرات الكورية في هذا المجال إلى مصر ولتطبيقها  في المشروعات الحالية والمستقبلية، مُنوهين إلي أن هذا التعاون يحظى باهتمام كبير من الجانب الكوري نظراً لما سوف ينتج عنه من تعاون مع العديد من الشركات الكورية.

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