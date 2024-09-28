دراسة تكشف مفاجأة عن تطور المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة

من المعروف منذ فترة طويلة أن الخلايا المناعية في الأطفال حديثي الولادة تسبب ردود فعل التهابية ضعيفة جدا وفي السابق، كان يعتقد أن هذا يرجع إلى عدم النضج والمناعة غير المتشكلة.

ومع ذلك، كان على مجموعة من العلماء من جامعة هانوفر الطبية وجامعتي بون ومونستر (ألمانيا) التأكد من أن هذا الرأي خاطئ وتم الإبلاغ عن ذلك من قبل مجلة Nature Immunology.

أظهرت الدراسة أنه في الأشهر الأولى بعد الولادة، تعمل مناعة الطفل في "وضع العمل" وفقط بحلول سن السنة الكاملة تبدأ في العمل بكامل قوتها ويرجع ذلك إلى إنتاج المواد التي تمنع تطور العمليات الالتهابية عند التفاعل مع البكتيريا - S100-alermins ثم ينخفض مستوى الإنذارات وتدخل آليات أخرى لتنظيم التفاعلات المناعية حيز التنفيذ.

وانخفاض المناعة ضروري لمنع ردود الفعل الالتهابية المفرطة (بما في ذلك الإنتان) التي تهدد جسم المولود الجديد، الذي يواجه عددا كبيرا من المواد والميكروبات الجديدة في وقت واحد.

والعديد منها مفيد ولا يتطلب استجابة مناعية وإذا انخفض مستوى S100-alermins عند الأطفال حديثي الولادة، على سبيل المثال، بسبب الخداج، فيمكن إعطاؤه كدواء لمنع ردود الفعل الالتهابية الشديدة.