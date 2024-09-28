رئيس الأركان الإسرائيلي : نصر الله أراد تدمير إسرائيل فقضينا عليه

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن "حسن نصر الله أراد تدمير إسرائيل فقضينا عليه"، وإنه "لا يزال هناك المزيد من المهمات على كل الجبهات لتدمير التنظيمات وقدراتها".

وأضاف: "لقد أكملت للتو تقييم الوضع ووافقت على الخطط في القيادة الشمالية. تنتظرنا أيام صعبة.. جيش الدفاع الإسرائيلي في ذروة الجاهزية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع الجبهات، وهو مستعد لما سيأتي بعد ذلك".

ولفت إلى "أنه تم القضاء على زعيم حزب الله، حسن نصر الله في مقر حزب الله تحت الأرض في قلب بيروت، إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين في المنظمة".

وأضاف: "نحن عازمون على مواصلة تدمير منظمة حزب الله ومواصلة القتال. لدينا المزيد من المهام في المستقبل على جميع الجبهات - تدمير المنظمات وقدراتها، وإعادة رهائننا.. وكذلك العودة الآمنة للسكان في الشمال والجنوب إلى منازلهم".