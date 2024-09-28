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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

خامنئي ينعى حسن نصر الله ويعلن الحداد 5 أيام

سيد علي الخامنئي
سيد علي الخامنئي

أعلن القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحداد العام في إيران لمدة ٥ أيام إثر اغتيال حسن نصرالله، مشيرا إلى أن مسيرة ومدرسة حسن نصر الله ستستمران وضربات المقاومة على الهيكل المستنزف للكيان الصهيوني ستصبح أكثر قسوة، وضربات جبهة المقاومة لجسد الاحتلال المتهالك ستكون أكثر سحقاً.

 

وقال علي خامنئي، إن جبهة المقاومة فقدت قائداً بارزاً، وخسر حزب الله زعيماً لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبداً، إن الأساس الذي أسسه في لبنان وصدّره إلى جبهات المقاومة الأخرى، لن يختفي بفقده ، بل سيقوى بدمائه ودماء شهداء هذه الحادثة، وستكون الضربات التي ستوجهها جبهة المقاومة إلى كيان العدو الصهيوني المتهالك أكثر وضوحًا، إن الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني لم تنتصر في هذه الحادثة. 

 

وأضاف علي خامنئي: أن سيد المقاومة لم يكن شخصا، بل كان طريقا ومدرسة، وسيستمر هذا الطريق، حيث أن دماء الشهيد السيد عباس الموسوي لم تذهب هدرًا، ولن تذهب دماء الشهيد السيد حسن هدرًا. 

 

وأردف علي خامنئي: إلى زوجة السيد عزيز العزيزة التي قدمت أيضاً ابنها السيد هادي قبلها في سبيل الله، وإلى أبنائها الأحباب وإلى أهالي شهداء هذه الحادثة، وإلى كل عضو في حزب الله وإلى شعب لبنان العزيز وسلطاته العليا، والجبهة كلها، أهنئ وأعزي المقاومة، والأمة الإسلامية جمعاء، باستشهاد نصر الله العظيم ورفاقه الشهداء.

 

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