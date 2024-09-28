ندوة دينية عن المولد النبوي بمركز شباب العمرة

ضمن مبادرة "بداية"..

نظم مركز شباب العمرة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري ٢٠٢٤ ندوة دينية عن المولد النبوي الشريف ضمن خطة النشاط الديني للفترة الاولي وكان عدد المستفيدين ٢٥ طليع.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي الاحتفال بهذه المناسبة العطرة وإحياء رسالته وبعثته ودعوته.

وقال أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي الاحتذاء بأخلاق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وان يكون التعامل بين الناس بالالتزام بسنته النبوية لتكون منهاجا في حياتنا.

واشار رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة علي ان المدرسة المحمدية لكل زمان ومكان ويجب نتمسك بالمعاني والقيم الإنسانية.

وهنأ الشيخ حسين علي مصطفي محاضر الحاضرين بمولد الحبيب سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وايضا هنأ الامتين العربية والإسلامية.

و أشار عبدالمطلب الي التعاليم السامية والنبيلة للرسول صلى الله عليه وسلم وانه بعث للناس كافة وانه كان وسطيا غير متشدد وانه ارسي قواعد الإخاء والمحبة وان حياته كانت كلها دروس نتعلم منها حتي الآن الي ان تقوم الساعة.

وقال أشرف صلاح مدير مركز شباب العمرة علي ان هذه المناسبة تعد من أجمل المناسبات الدينية لما فيها من حلاوة الذكري العطرة للرسول محمد صلي الله عليه وسلم وعلي الطلائع والشباب التمسك بسنته وتعاليمه والاقتداء بها .

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت و رجب عبداللاه مسؤل خدمات الشباب بالادارة واشرف طنطاوي رئيس مجلس الإدارة و أشرف صلاح مدير مركز شباب العمرة .

من ناحية أخرى نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برامج التوعية بمراكز الشباب من مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت مبادرة " بداية " بمركز شباب كوم بلال التابع لإدارة شباب نقادة وذلك يوم السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤م بالتعاون مع المعهد الأزهرى بكوم بلال وكان عدد المشاركين ١٠٠ من النشء .

وشملت التوعية ورش عمل وأنشطة ترفيهيه ومحاضرات ونشاط أنت البطل ونشاط رياضي من فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.