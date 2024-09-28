كيف يؤثر تناول البروكلي على السكتة الدماغية ؟

ذكرت صحيفة ديلي ميل اكتشاف علماء من كلية كينغز في لندن، الذين تأكدوا من أن المكون المعروف للبروكلي له تأثير محدد على الدماغ ولاحظوا خصائص هذه المادة خلال التجارب على الفئران.

خلال التجارب، تأكد الأطباء من أن السلفورافان (مركب من البروكلي) يقلل من شدة السكتة الدماغية في الفئران ويعتقد الخبراء أن السلفورافان ينشط إنزيما وقائيا في الدماغ.

ويمنع الإنزيم المعني شدة الإجهاد التأكسدي، مما يسبب ضررا للخلايا بواسطة الجذور الحرة وترتبط هذه العملية بأخطر الاضطرابات في الجسم، بما في ذلك ظهور السرطان ومرض الزهايمر.

في وقت سابق، اكتشف العلماء أن البروكلي يحتوي على مادة أحادي النوكليوتيد النيكوتيناميد (NMN)، والتي يمكن أن تمنع تدهور الكبد والرؤية والتمثيل الغذائي، وكذلك انخفاض كثافة العظام، أي تلك العوامل الحاسمة في شيخوخة الجسم.

وأما بالنسبة للسلفورافان، فقد أظهرت الأبحاث العلمية مرارا وتكرارا خصائصه المضادة للسرطان.