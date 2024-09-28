صحة الشرقية: انتشار فرق التقصي بعد إصابة 9 بحالات قيء بعزبة العروس

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه كلف مدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة الأمراض المعدية، ومراقبي ومفتشي الأغذية وفرق الوقائي، ومراقبي صحة البيئة بالمديرية، والإدارة الصحية بمنيا القمح، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال واقعة إصابة 9 بحالات قئ وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة، بعد تناولهم أطعمة غذائية مصنعة منزلياً بوجبة الإفطار.

ووجه أيضا بإتخاذ التدابير اللازمة، وانتشار فرق التقصي عن أسباب ذلك، مع سحب العينات اللازمة من المأكولات المطهية وغير المطهية والمياه.

وأشار إلى إنه قام بالمرور على مستشفى السعديين المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والاطمئنان على الحالة الصحية لعدد ٩ أفراد من أسرة واحدة «ثلاثة سيدات وستة أطفال» والمقيمين بعزبة العروس بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بعد تعرضهم لحالة أعياء من قئ وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة.

وكان جميعة وكيل وزارة الصحة، قد تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، متابعاً سرعة تقديم الخدمات الطبية للحالات التسعة، والذين أفادوا بأنهم عقب تناولهم الوجبة الغذائية المصنعة منزلياً ظهرت عليهم أعراض مرضية، وتم نقلهم على أثرها إلى الوحدة الصحية بميت جابر، ومن ثم تحويلهم إلى مستشفى السعديين المركزي، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وإعطائهم العلاج اللازم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وأشار إلى إنه لم يغادر المستشفى حتى تأكد من حصول جميع المصابين على الخدمة، وخروج 7 حالات تحسن وبحالة جيدة، ويتبقى حالتان بوضع مستقر تحت الملاحظة، مقدماً الشكر لمدير المستشفى وللفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، والمشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين بمحافظة الشرقية.

وناشد وكيل الوزارة؛ المواطنين بالمحافظة، بعدم ترك المأكولات والوجبات الغذائية، في الأجواء الحارة بدون اتباع إجراءات الحفظ السليمة، ووفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها والتبريد اللازم للحوم وكافة الأصناف الغذائية الآخرى، مع إتباع كافة العادات الصحية الصحيحة، مؤكداً أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.