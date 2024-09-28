من هو رجل الظل خليفة حسن نصر الله ؟

ترددت بعض الأسماء داخل المقاومة الإسلامية، لخليفة حسن نصر الله زعيم الحزب، أبرزها هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو الرجل الثاني لحسن نصر الله، والاسم الآخر هو نعيم قاسم .

و هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هو أبرز المرشحين لخلافة نصرالله، وهو ابن خالته وصهر القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، كما أنه يشبه إلى حدا كبير حسن نصر الله في القيادة والحديث.

هاشم صفي الدين

ولد هاشم صفي الدين عام 1964 في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان، ثم تلقى تعليمه في النجف وقم، مثل نصرالله، وكان من بين مؤسسي حزب الله في 1982.

تولي هاشم صفي الدين على مدار 3 عقود الملفات "الحساسة" تاركاً الاستراتيجية منها لنصرالله.

وانتقل إلى لبنان عام 1994 ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي في حزب الله خلفاً لنصرالله، وذلك بعد عامين من تعيين الأخير أميناً عاماً للحزب في أعقاب اغتيال إسرائيل لعباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر، وقد أُعد لخلافة نصرالله منذ 1994.

وأشرف على عمله القيادي العسكري السابق بالحزب عماد مغنية الذي اغتيل في 12 فبراير 2008 بانفجار سيارة مفخخة في حي كفرسوسة بدمشق.

ورغم براعته القيادية استمر في العمل كرجل الظل، ولكن التقييد الأمني على نصرالله دفع به إلى الواجهة.

نجله متزوج من ابنة قاسم سليماني، وفق وسائل إعلام إيرانية، كما أعلنت زينب مغنية، ابنة عماد مغنية، عن زواج زينب سليماني ورضا صفي الدين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم أن الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس أدت إلى مقتل نصرالله، كما أضاف أن قائد جبهة الجنوب في الحزب علي كركي وعددا آخر من القادة قتلوا معه.