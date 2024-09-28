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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

سبب وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. لحظات مؤلمة عاشتها قبل الرحيل (تفاصيل)

إسماعيل فرغلي
إسماعيل فرغلي

انتصر السرطان اللعين على زوجة الفنان إسماعيل فرغلي لتتوفى بعد صراع طويل مع المرض الذي كانت تعاني منه مؤخرًا، حسبما أعلن زوجها.

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سبب وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي

وكان الفنان إسماعيل فرغلي قد أعلن مؤخرًا عن إصابة زوجته بالسرطان، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث داهمها المرض مرة أخرى، وأدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وعلى الرغم من خضوع زوجة إسماعيل فرغلي لعمليات عدة لإزالة الورم الخبيث، إلا أنه هاجمها من جديد، وظلت تصارعه إلا أن انتصر عليها وهزمها، ورحلت متأثرة به بعد رحلة مريرة استمرت لسنوات.

موعد ومكان جنازة زوجة إسماعيل فرغلي

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان زوجة الفنان إسماعيل فرغلي ظهر اليوم السبت 28 سبتمبر، بعد صلاة الجنازة عليها من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء زوجة إسماعيل فرغلي

كما سيتم دفن جثمانها بعد ذلك في مقابر الأسرة، كما تستقبل الأسرة العزاء في فقيدتهم يوم الإثنين المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

رحلة مرض زوجة إسماعيل فرغلي

تحدث إسماعيل فرغلي عن مرض زوجته في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه اكتشف إصابتها بالسرطان بالصدفة، ولكنها كانت وصلت لمرحلة صعبة جدًا من المرض، لينوه أنها لا تحتاج سوى الدعاء، حيث قال: "اكتشفت إصابتها بالصدفة، وحالتها صعبة جدا، ومش محتاجة حاجة غير الدعاء، وإن ربنا ينجيها وأنا راضي بقضاء ربنا".

موقف لا ينسى لزوجة إسماعيل فرغلي في بداية مشواره الفني

في الوقت نفسه، تحدث إسماعيل فرغلي عن بداياته الفنية ومواقف الدعم التي ساندته زوجته الأصيلة بها ووقفت إلى جانبه وكافحت معه، بينما كان يمر بصعوبات عدة في بداية مشواره الفني، حيث روى موقفًا لن ينساه لها قائلًا: "في يوم مكنش معايا جنيه في جيبي، قعدت أنا ومراتي ندور في البيت كله على أي فلوس، نص جنيه أو حتى ربع".

وأضاف: "لحد ما جمعنا بالعافية تمن علبتين كشري، سيبنا واحدة للبنت، وقعدت أنا ومراتي ناكل في العلبة التانية، وهي في نص العلبة؛ تقول الحمد لله، عشان تسبيلي الباقي أكله، وتقولي إن شاء الله ربنا هيكرمنا".

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