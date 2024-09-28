إطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية بعد تأكيد مقتل حسن نصر الله

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت إطلاق نار كثيف، وذلك بعد تأكيد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارات إسرائيلية على مقر قيادة الجماعة اللبنانية المرتبطة بإيران مساء أمس الجمعة.

واليوم السبت، أكد حزب الله، في بيان، مقتل نصر الله إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة، بعدما أكدت إسرائيل اغتياله في وقت سابق.

وفي أعقاب إعلان حزب الله عن مقتل نصر الله، شاهد صحافيون في فرانس برس نساءً يبكين في الشارع، وأشخاصًا يبكون وهم يقودون سياراتهم.

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس أشخاصًا يصرخون في الشارع بعد صدور بيان حزب الله، وآخرون يصرخون "الله أكبر".

وقال حزب الله في بيانه: "إنّ قائدنا (..) ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.